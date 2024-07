Malore in piscina a Reggio Emilia 13enne morta dopo 8 giorni di lotta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Elisa Amadasi, la ragazza di 13 anni che aveva avuto unina Guastalla, è decedutaottodi. La giovane è spirata questa mattina, 18 luglio, all'ospedale Maggiore di Parma, dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione. L'incidente era avvenuto mercoledì 10 luglio mentre Elisa era alle piscine di Guastalla con il Grest di Poviglio. L'ipotesi diun tuffo in acqua profonda Elisa, non era più riemersa. Il bagnino del Centro Sportivo Le Piscine era intervenuto prontamente, praticando il massaggio cardiaco per tentare di rianimarla. Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso che aveva trasportato Elisa al Maggiore di Parma, dove era stata ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. Purtroppo, le sue condizioni non sono mai migliorate.