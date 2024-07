LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | avanzano gli ostacolisti azzurri Tra poco le heat dei 1500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:49 Due giri al termine con Salonia che finora si difende bene. L’azzurra è nella parte alta del gruppetto. 18:47 Da pochi istanti è in corso la seconda ed ultima batteria deifemminili. Italia che prova a strappare il pass per la finale con Viviana Salonia. 18:44 Iniziano i due raggruppamenti di qualificazione del salto triplo femminile. Nel gruppo B figura l’azzurra Elisa Valenti. Avanza chi salta almeno 13.00ed in generale le migliori 12 delle qualificazioni. 18:42 In pieno controllo la norvegese Wilma Bekkemoen taglia il traguardo in prima posizione con il crono di 4:23.23. Approdano in finale anche la britannica McGowan, la lussemburghese Krombach, la rumena Constantin, l’olandese Chadwick e la svizzera Gouttefarde. Per Viola Morrone 11esima piazza in 4:33.12.