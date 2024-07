La stanza degli omicidi | arriverà nelle sale italiane dal 6 giugno

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024), distribuito da Universal Pictures International Italy, La. Diretto da Nicol Paone (Invito a cena con disastro), il comedy-thriller poliziesco Laha per protagonista un insolito trio: la gallerista Patrice Capullo (Uma Thurman), il sicario Reggie Pitt (Joe Manganiello) e il capo di Reggie, Gordon Davis (Samuel L. Jackson). Nel cast anche Maya Hawke, che per la prima volta recita al fianco della madre Uma Thurman. LaPatrice Capullo si trova di fronte a un dilemma scoraggiante: la sua galleria d’arte fatica a generare profitti. Nel frattempo, Gordon Davis è alle prese con un problema ancora più grave. Sebbene orchestrare colpi per la mafia sia redditizio, lui e il suo collega Reggie Pitt hanno urgentemente bisogno di un mezzo più efficace per riciclare i loro guadagni illeciti.