Karolina Rodriguez | l’arresto della mantide di Milano che truffava signori di mezz’età

(Di giovedì 18 luglio 2024)è stata arrestata. La 39enne venezuelana che viveva adovrà fronteggiare accuse gravi: truffa e riciclaggio. Su di lei gravava un ordine di cattura internazionale. Ma l’hanno trovata a Mazara del Vallo in Sicilia. E ora dovrà spiegare perché ha fatto sparire un sacco di soldi, ufficialmente reinvestiti, grazie alla sua capacità di agganciare, circuire e infine colpire uomini di mezza età. Una “dote” che l’ha fatta mettere nella lista delle cosiddette Mantidi, di cuiè piena. Anche per le sue relazioni con commercianti di oro e preziosi e con mediatori dall’odore di criminalità. Pure per la ricettazione, di cui quella milanese, spiega il CorriereSera, è scuola per antonomasia.