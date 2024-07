Investire piccole somme guida pratica per i giovanissimi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Risparmiare è estremamente importante e fa parte della nostra cultura economica. Ciò è reso evidente dal fatto che, a prescindere dalla classe sociale e, dunque, dalle entrate mensili, si tenta sempre di mettere da parte del denaro per emergenze e “tempi bui”. Quando però questo atteggiamento diventa malsano? La risposta è semplice: quando in nome di prevenire imprevisti danarosi ci si limita ad accumulare liquidità sul proprio conto in banca. Ciò rappresenta un rischio, quando a entrare in gioco è l’inflazione. Sarebbe dunque il caso di procedere in due direzioni parallele allo stesso tempo. Di fatto suddividendo la propria somma da mettere da parte in due metà. Una andrà effettivamente sul proprio conto risparmio. L’altra, invece, sarà investita. Nel caso dei giovani risparmiatori, la quota economica può risultare decisamente bassa.