Incidente a Cesena scontro frontale con un' auto | gravissimo centauro di 65 anni

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Paurosonel tardo pomeriggio sulla strada che daportatico. Poco dopo le 19 c’è stato un violentofra una moto Bmw in sella alla quale c’era un uomo di 65e una C3 condotta da una 25enne. Stavano procedendo in direzione opposta fra le località di Villa Casone e Macerone. Sono rimasti entrambi feriti e l’uomo in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi sono stati portati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di. La moto Bmw è andata distrutta. Grosse difficoltà si sono create al traffico in quanto la strada è stata chiusa per permettere agli agenti della Polizia Locale didi effettuare i rilievi e poi ai carri attrezzi del soccorso stradale di recuperare i due veicoli. La strada è stata riaperta al traffico dopo le 21.