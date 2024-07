GTWC Europe riparte il campionato con due settimane d’azione in Germania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Riprende da Hockenheim la stagione del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. La pista teutonica accoglie la terza delle cinque tappe del notoSRO, serie che a fine giugno ha disputato il centenario della 24h di Spa (secondo atto delEndurance Cup). Charles Weerts/Dries Vanthoor sono gli uomini da battere con la BMW M4 GT3 n. 32 del Team WRT. I belgi hanno vinto due tappe delle quattro disputate, rispettivamente race-1 in quel di Brands Hatch e la race-2 di Misano Adriatico. Il binomio dovrà vedersela con Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes n. 48), all’attacco nel Regno Unito ed abili a difendersi in Romagna. Come noto non ci sarà la BMW n. 46 del Team WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin, auto che ha vinto la race-1 a Misano.