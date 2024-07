Gratteri | Per tutelare la privacy dei politici e dei potenti si fanno emendamenti che stroncano le indagini E lancia una frecciata a Nordio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Sto notando che le cose più stroncanti e trancianti che stanno ostacolando la ricerca della prova o la possibilità di fareo l’arrivo di una sentenza di condanna in tempi ragionevoli sono più gliche non i disegni di legge o i decreti legge”. È la severa osservazione del procuratore di Napoli, Nicola, intervenuto stamattina nel corso delle audizioni informali in Commissione Giustizia alla Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1074 Bagnai, che prevede delle modifiche- deroga all’art.132 del codice della. “Quando si affronta il tema della– sottolinea– si tende sempre a buttare il bambino con l’acqua sporca.