Furia dei commercianti di via Ottaviano Mi pento di averla votata Gualtieri alle strette | GUARDA

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo la passerella istituzionale nel cantiere del sottopasso di piazza Pia per l'abbattimento del diaframma per collegare i due tunnel è arrivato il pressing deidi via, a Prati, inti per i disagi del cantiere che punta a pedonalizzare la strada. Giornata intensa per il sindaco di Roma Roberto. In maniche di camicia e sotto la canicola che sta infiammando la Capitale,ha cercato di ribatterelamentele. ''Dopo il Covid, siamo rimorti n'artra volta'', dice uno dei, mettendo l'accento sulla lunghezza dei tempi. "Di solito – replica il sindaco – a Roma per questo tipo di lavori ci vuole il doppio del tempo, questo è uno dei lavori più rapidi della storia di questa città. Dà disagio? Sì e mi dispiace ma avere un boulevard bellissimo vi ripagherà dieci volte il prezzo del disagio.