Finanziamento illecito | nuova misura cautelare di arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

(Di giovedì 18 luglio 2024)pesante accusa per il Governatore ligure colpito csì da un altro mandato di arresto da parteGuardia di Finanza Unaordinanza di custodiaagliè stata recapitata nella giornata odierna al governatore ligure, già aidal 7 maggio per corruzione, con l’accusa di violazione alla legge suldi partiti in relazione a 50mila euro che sarebbero stati versati da Esselunga alla tv genovese “Primocanale” per le elezioni comunali del 2022. Ancora un’accusa per il Governatore– Notizie.com – Ansa foto Un’inchiestaGuardia di Finanza portò ad essere indagati ad inizio maggio scorso alcuni politici come il, manager come Paolo Emilio Signorini, imprenditori come Aldo Spinelli.