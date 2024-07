F1 orari di domani GP Ungheria 2024 | programma prove libere tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024)tornerà ufficialmente in scena il Mondiale di Formula Uno. Dopo aver completato il trittico Spagna-Austria-Silverstone, si riparte con una delle tappe più classiche dell’estate ovvero il Gran Premio di, tredicesimo appuntamento della stagione. La prima sessione discatterà alle ore 13.30, la seconda alle ore 17.00. Si gareggerà sul tracciato dell’Hungaroring, con una situazione nel gruppo sempre più in evoluzione. Ormai il dominio di Max Verstappen non è più tale, quantomeno a livello di prestazioni. Sul fronte della classifica generale, infatti, il tre-volte campione del mondo gode ancora di un ampio vantaggio che lo avvicina al poker iridato.