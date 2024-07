Colonnine Aci nel Comasco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono state inaugurate le primedi ricarica dei veicoli elettrici sul suolo pubblico del Comune di Olgiate. Le due stazioni di ricarica Atlante, della potenza di 22 Kw e 60 Kw, sono state installate in via Antelami, nel parcheggio dietro all’ufficio postale. I residenti del Comune di Olgiatee i soci Aci potranno usufruire del servizio di ricarica a tariffe agevolate. Per beneficiare dello sconto sarà sufficiente scaricare sul proprio dispositivo la App myAtlante, registrarsi inserendo i propri dati e inviare richiesta ad Ac Como. L’installazione delledi ricarica, effettuata ad opera dell’Ati Atlante-Cicalese Impianti, è frutto dell’adesione del Comune di Olgiateal progetto RicaricACI ideato dall’Automobile Club Como.