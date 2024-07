Campanini Riuso acqua è fonte alternativa in caso di stress idrico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo dedicato questo primo numero dell’Osservatorio al tema deldella risorsa idrica, ovvero la possibilità di riutilizzare l’depurata in modo opportuno dai depuratori per scopi agricoli, industriali e anche civili: è un tema di grande interesse in una situazione dicrescente, perché rappresenta unadi approvvigionamentoche può, in alcuni specifici casi, sostituire l’approvvigionamento convenzionale da risorse vergini”. Lo ha detto Laura, Research Department di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione dell’accordo con ACEA. Investire sulle nuove tecnologie “sicuramente è molto importante perché l’è un bene primario per la vita umana ma per tutto il sistema economico.