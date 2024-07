Calciomercato Monza Bento all’Al-Nassr | e Szczesny adesso dove va?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Alha firmato ufficialmente con il portiere della nazionale brasilianaMatheus. Gli auguriamo buona fortuna con le nostre stelle“. Lo scrive il club saudita in una nota nella quale annuncia l’acquisto di, portiere cercato in passato anche dall’Inter prima che i nerazzurri virassero sul più economico Martinez del Genoa. La notizia interessa particolarmente da vicino ilche, per la porta, continua ad alimentare il sogno. Il collegamento fra i vari elementi è sottile e porta a una prospettiva di mercato che riguarda la possibilità di cessione del portiere polacco che alla Juventus dovrebbe fare il secondo di Di Gregorio. L’Al-era il club che aveva mostrato maggior interesse per l’estremo difensore ma, chiuso, si è chiamato fuori dalla corsa al calciatore. Il, in questo momento, sembra l’unica destinazione percorribile.