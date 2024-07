ATP Amburgo 2024 | Flavio Cobolli si ferma in Germania Zhizhen Zhang ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si chiude al secondo turno l’ATP 500 diper. Il giocatore romano vieneto con il punteggio di 6-1 7-6(5) dal cinese, per il quale ora neidi finale ci sarà la sfida a uno tra Alexander Zverev, che qui riveste il ruolo di padrone di casa, e il francese Hugo Gaston. Non iniziano bene le cose per, che cede la battuta a zero senza particolare margine per riuscire a trovarsi su un discorso di costanza di gioco. A dei punti spettacolari, infatti, si alternano errori davvero grossolani o comunque problematiche tattiche di fronte a unoche il suo lo fa senza troppi problemi. Il risultato è che, nel quinto gioco, arriva un altro servizio strappato a 30, ed è il sostanziale via libera per il cinese, che porta a compimento il parziale d’apertura semplicemente dominando.