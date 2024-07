Ascolti tv del 17 luglio Eleonora Daniele su Rai 1 per La Partita del Cuore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le stelle della musica e i politici sono scesi in campo per Ladel, presentata dasu Rai 1, catalizzando glitv. Canale 5 ha risposto con un nuovo episodio della soap Segreti di famiglia. Ladelnon è solo un evento sportivo ma anche musicale e i proventi sono andati all’Ospedale Bambin Gesù. Tra le star, presentate da, che si sono esibite Al Bano, Rita Pavone, Riccardo Cocciante, Paolo Vallesi, Amara e Simone Cristicchi, Edoardo Bennato. Su Rai 3 ha debuttato Newsroom, il programma di Monica Maggioni. La prima puntata è stata dedicata al fenomeno del fast fashion. Ogni anno nel mondo si producono 150 miliardi di nuovi capi di abbigliamento, venduti a prezzi stracciati e di qualità sempre più scadente. Si indossano poche volte, poi finiscono in fondo all’armadio e non vengono più usati.