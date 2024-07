Appendono sgozzano scuoiano e mangiano una pecora in un parco pubblico in Abruzzo | arrestati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Hanno appeso unaviva su un’altalena, l’hanno sgozzata, scuoiata e poi mangiata dopo averla cotta su una padella e acceso la brace. È successo in pieno giorno neldi piazza Pace a Pizzoli, comune di cinquemila abitanti a circa 10 chilometri da L’Aquila. L’agenzia di stampa Agi racconta ricostruzione dei carabinieri della stazione di Pizzoli, che ha portato due giudici delle indagini preliminari, Guendalina Buccella e Giovanni Spagnoli, a inasprire l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due ragazzi di origine tunisina responsabili del gesto. Ghaddum Waddah di 30 anni e Wadia Mchirgi di 19 sono in carcere. Il primo era in obbligo di dimora per una rissa. Il secondo aveva un divieto di dimora per minacce e lesioni.