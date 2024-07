Truffe online in aumento a Bologna | ecco le ‘Pillole di cybersicurezza' della polizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 - Una serie di video con consigli utili per evitare di essere vittime die frodi. È questo l’obiettivonuova iniziativadi’ presentata ieri mattina dal questore Antonio Sbordone. I filmati, realizzati dalla Postale, verranno trasmessi all’aeroporto Marconi, al centro commerciale Gran Reno, all’Unipol Arena e Sequoie Music Park al fine di raggiungere il maggior numero di persone possibili. "Proteggi i tuoi dati”, “Non fornire informazioni personali”, “Diffida delle proposte di finanziamento”, “Scegli forme di pagamento tracciabili” sono solo alcuni dei consigli utili per evitare di subireo frodi, fenomeno purtroppo sempre molto frequente e in continuo