Trasimeno l’acqua a 30 fa morire i pesci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CASTIGLIONE DEL LAGO – Il caldo record di questi giorni minaccia le produzioni ittiche di lagune, stagni e laghi. A lanciare l’allarme è Fedagripesca-Confcooperative, che indica i problemi lungo la penisola. Il surriscaldamento delle acque con temperatura oltre i trenta gradi mette a rischio le specie diautoctone. Anche sul Lagopreoccupa la temperatura registrata di 29,6 gradi. "Non possiamo porre rimedio agli eventi climatici in atto ma dobbiamo fare il possibile per contenere i danni e quindi prendersi cura di laghi, lagune e stagni, con interventi di manutenzione periodici e non inseguire sempre le emergenze. I pescatori troppo spesso si trovano a dover combattere da soli questa battaglia con gesti quotidiani e concreti come ripulire le acque dalle alghe prima di iniziare a pescare.