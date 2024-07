Tour de France 2024 tutte le classifiche | Pogacar leader anche tra gli scalatori Evenepoel miglior giovane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La frazione da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Superdévoluy, di 177.8 km, è stata la diciassettesima deldedi ciclismo su strada: si è trattato di una frazione in cui i fuggitivi si sono giocati la vittoria di tappa, e non sono variati idelle quattro principali graduatorie individuali. Lo sloveno Tadej(UAE Team Emirates), oltre a vestire la Maglia Gialla, mantienela testa alla classifica degli, mentre il belga Remco(Soudal Quick-Step) è rimasto in vetta alla graduatoria riservata ai giovani, infine l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ha conservato la testa della classifica a punti.de, Carapaz vince in fuga.