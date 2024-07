Teatro sociale cabaret e danza grazie all’Artistic Picenum

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Entra nel vivo il luglio dell’Artisticassociazione policulturale con sede a Grottammare, creata da Giuseppe Cameli e un gruppo di amici appassionati di arte varia: dalalla giovane generazione musicale, dalnostrano alla magia della coreografia. Si inizia oggi in piazza Kursaal di Grottammare, dove sarà protagonista la magia del balloalla scuola Dance World Centre, diretta da Marco Capriotti e Gabriela Ricci. Giovedì 18 spazio al social; direttamente dalle reti Rai in scena lo spettacolo di Lello Marangio e Lino Barbieri, per una prima regionale presso piazza Matteotti di Ripatransone. Domenica 21, il concerto delle Hoolograms, sempre a Ripatransone, sarà di scena insieme agli Articolo Determinativo, duo comico detentore dello Zelig Open Mic Marche.