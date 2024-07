Taremi non si fa attendere e conferma pure un dato | buona la prima

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)non si faallauscita estiva dell’Inter, segnando due volte contro il Lugano. L’iranianouna sua abilità. PROTAGONISTA – Subito Mehdi, subito il Principe di Persia in gol a timbrare nellauscita estiva dell’Inter. L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto, è stato grande protagonista della vittoria dei nerazzurri contro il Lugano nel tardo pomeriggio di Appiano Gentile. Un successo in rimonta della squadra di Simone Inzaghi, che ha chiuso il primo tempo 1-2 per poi rimontare nella ripresa, grazie al suo nuovo attaccante.non si fae dopo aver pareggiato i conti su calcio di rigore, ha trovato il 3-2 decisivo con uno scavetto a saltare il portiere avversario. Sorrisi e riposte già molto importanti per Simone Inzaghi.