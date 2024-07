Sirotti Gaudenzi contro i tablet ai consiglieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "La novità deiconsegnati ai neo-comunali per l’attività di mandato desta qualche perplessità". A sostenerlo il consigliere della Lega Enrico. "Lo scopo primario di questa elargizione da parte dell’amministrazione sarebbe quello di ottenere un risparmio rispetto all’utilizzo della carta stampata. Al contrario, ci chiediamo se la spesa valga la candela, ovvero se questi dispositivi siano davvero utili sul fronte del rapporto costi/benefici e non risultino, al contrario, un ulteriore onere per le casse comunali. Va in questo senso un’interrogazione a mia firma dove chiedo quale sia il numero deiin dotazione gratuita agli amministratori comunali, a quanto ammonti il costo di ognie dell’intera ‘operazione’ e quale tipologia di contratto sia in essere tra l’amministrazione cesenate e il fornitore.