Serie D Le firme di tre giocatori per la Civitanovese

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono giorni disui contratti nella sede della. Dopo gli accordi verbali delle settimane precedenti, moltirossoblù, tra conferme e new entry, hanno messo nero su bianco la volontà di vestire la maglia rossoblù nella stagione 2023-24, la prima inD sotto la gestione del patron Mauro Profili. Lunedì hanno apposto le loro, il centrocampista Nicola Zanni e i difensori Nicolò Capodaglio e Marco Passalacqua. Per i primi due, si tratta della prima esperienza nel team rivierasco, Passalacqua ha espresso la volontà di proseguire insieme dopo la brillante esperienza della scorsa stagione, culminata con la vittoria dell’Eccellenza. Il centrale classe 1997 edoc è cresciuto nella squadra della sua città: nel 2015, il passaggio alla Fermana, poi le esperienze con Montegiorgio, Valdichienti Ponte e Porto d’Ascoli, quindi il ritorno in rossoblù.