Premiato il centro distribuzione poste di Osimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un importante riconoscimento è arrivato per ildidi, nell’incontro celebrativo "Creatori di successo", che si è svolto a Roma. Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali e i centri didi tutta Italia che si sono distinti nel corso del 2023 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del settore della logistica. In particolare, ildidiha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati nella categoria "Best Picco". Esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito il responsabile deldiLorenzo Rinaldi.