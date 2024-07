Marco Maddaloni svela quanto ha guadagnato partecipando a Pechino Express a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tra i tanti personaggiche negli ultimi anni hanno deciso di prendere parte ad alcuni dei numerosi reality della televisione italiana c’è stato anche il judoka, il quale è stato tra i protagonisti delle più recenti edizioni dideie il. Come riportato da Biccy.it, lo sportivo ospite di Pop Podcast ha parlato delle sue esperienze nei tre diversi reality, raccontando anche nel dettaglio quali sono stati i suoi cachet e rispondendo così alle voci secondo cui negli ultimi anni i guadagni dei concorrenti dei reality si siano notevolmente abbassati rispetto al passato. In particolare,hato di aver ricevuto 1500 € a settimana per la partecipazione a, adei4000 € e infine 5000 € nell’ultima edizione del: Aad esempio mi hanno dato 1.