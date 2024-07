M3GAN 2 0 riprese al via per il sequel horror che avrà un nuovo cast!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ledi2.0 sono ufficialmente iniziate ed è stato svelato anche il: alle star originali Allison Williams e Violet McGraw si aggiungeranno tanti nuovi membri nelcon protagonista la bambola. Questi sono Ivanna Sakhno di Star Wars: Ahsoka, Timm Sharp (Percy Jackson e gli olimpi), Aristotle Athari (SNL) e Jemaine Clement (What We Do in the Shadows). Il primo film,(qui la nostra recensione), raccontava la storia di Gemma (Allison Williams), una brillante esperta di robotica di un’azienda di giocattoli, che si ritrova a dover prendersi cura della nipote di 8 anni, Cady (Violet McGraw), dopo una tragedia familiare. Per aiutarla, Gemma abbina la sua innovativa bambola roboticaa Cady, ma la programmazione della bambola per proteggere la bambina va fuori controllo, trasformandoin una killer spietata.