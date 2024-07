La star del k-pop hoshi Seventeen è il nuovo ambassador Diesel

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Continua la collaborazione tra moda e musica.ha infatti sceltocome suo nuomo. Si tratta di una celebrity di fama mondiale,del k-pop. E già qualche settimana fa il brand aveva annunciato in famiglia del frontman dei Maneskin, Damiano David. Ora la scena internazionale si espande con unadel k-pop. La collaborazione conera cominciata già nel 2024, con la sfilata AI24 in febbraio e l’inaugurazione dello store di Shibuya all’inizio di maggio.: i prossimi eventi E questa nuova collaborazione è importantissima per il cantante, ma anche e soprattutto per il brand. Questo perché sta per inaugurare il suo più grande store in Corea, il terzo del Paese. L’inaugurazione è prevista per il 20 luglio, dove ovviamente sarà presente il, a rafforzare il rapporto con la Corea.