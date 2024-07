La partita casalinga del Manchester United tra le più economiche del weekend di apertura

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 2024-07-16 11:57:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Dopo la loro peggiore stagione in Premier League, sembra che i tifosi delsiano lenti ad accettare la nuova era di Erik Ten Hag all’Old Trafford. I Red Devils hanno concluso la scorsa stagione all’ottavo posto con 60 punti in 38 partite, anche se la vittoria nella finale di FA Cup contro ilCity ha fatto sì che l’olandese Ten Hag abbia ottenuto un’estensione del contratto dopo due stagioni al timone. Sono state pubblicate le partite della Premier League 2024/25 — Premier League (@premierleague) 18 giugno 2024 Secondo il sito di rivendita biglietti livefootballtickets.