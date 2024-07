Giorgetti | Le spese militari possono essere adeguate solo in deroga al patto di stabilità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il Governo auspica, ora che la sicurezza è in cima alle priorità Unione Europea, che la spesa per la difesa sia inclusa fra i fattori rilevanti ai fini di eccezioni ai parametri deldi. E che ciò avvenga "è condizione necessaria perché il governo italiano possa rispettare questo impegno politico di adeguamento delle". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloche ha anche ricordato come l'Italia sia fra i primi contributori Nato per le missioni all'estero, e che alcuneche non sono considerate per la difesa "lo potrebberoin questo tipo di ragionamento complessivo".