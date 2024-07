Frittata di melanzane | gustosa e filante anche al forno

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladiè un piatto ricco e saporito, perfetto da solo per una cena in famiglia, macome aperitivo quando aspettiamo degli amici. Èe appagante, grazie alla presenza della scamorza che aggiunge sapore e ingolosisce alla sola vista. Fantastica calda, appena impiattata, si lascia apprezzarea temperatura ambiente o fredda. Si conserva in frigorifero per un massimo di due giorni, ben chiusa in un contenitore ermetico.di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 300 gr di120 gr di scamorza a cubetti 8 uova 5 pomodorini olio extravergine di oliva 40 gr di parmigiano grattugiato 1 spicchio di aglio q.b. di sale e pepe q.b. di foglioline di basilico fresco. Con queste dosi otterremo 4 porzioni circa. Il procedimento Laviamo e asciughiamo le, poi spuntiamole.