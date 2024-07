Fabio Fognini ai quarti nell’ATP di Gstaad | adesso il tabellone diventa complesso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)si è qualificato per idi finale dell’ATP 250 di, torneo che il ligure ha vinto nel 2017 in finale contro il tedesco Yannick Hanfmann. Per provare a concedersi un incredibile bis, però, il nativo di Arma di Taggia dovrà ora superare unricco di ostacoli. Il primo neidi finale potrebbe anche essere il più complicato. Infattiattende il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero uno, ed il serbo Hamad Medjedovic. L’ellenico è sicuramente favorito e vuole ben figurare in quel di, torneo che gli serve per preparare al meglio i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove punta sicuramente ad una medaglia in singolare. In caso di vittoria persi aprirebbero le porte delle semifinali e la speranza è quella che ci possa essere un derby azzurro all’orizzonte contro Matteo Berrettini.