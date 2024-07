EssilorLuxottica rileva maggioranza di Heidelberg Engineering

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (askanews) –ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione dell’80% in, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni IT per l’oftalmologia clinica. Con un comunicato, il gruppo spiega che accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia del Gruppo e nel suo percorso in ambito med-tech. Fondata dal Dott. Gerhard Zinser e Christoph Schoess nel 1990,dispone di una vasta competenza tecnologica e scientifica nella tomografia a coerenza ottica (OCT), nell’elaborazione e analisi delle immagini in tempo reale, nell’analisi dei dati su larga scala e nella navigazione chirurgica digitale a beneficio dei professionisti del mondo della salute, della scienza e della ricerca in diversi ambiti dell’oftalmologia.