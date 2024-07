Crooks il video dell' attentatore di Trump bullizzato a scuola | come lo umiliavano | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Era un solitario Thomas, il 20ennea Pennsylvania che ha provato a uccidere l'ex presidente americano Donaldmentre teneva un comizio a Butler lo scorso 13 luglio. Alcuni dei suoi vicini di casa a Bethel Park hanno raccontato al Corrierea Sera che il giovane si aggirava per le stradea zona sempre da solo. "Sul bus per lastava seduto in fondo, senza parlare con nessuno", ha rivelato Liam Campbell, 17 anni, che vive nella casa di fronte a quella, con cui però non avrebbe mai interagito. Per quel che riil passato del 20enne, invece, poco è trapelato dall'analisi che l'Fbi sta compiendo dei suoi dispositivi elettronici. Ancora avvolto nel mistero il ruolo dei genitori, entrambi consulenti psicologici.