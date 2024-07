Condanna per l' assassino di Michelle Causo Un po' di giustizia la reazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) I giudici del tribunale per i minorenni di Roma hannoto a 20 anni di carcere il ragazzo, oggi 18enne, di origini cingalesi che il 28 giugno del 2023, in un appartamento nel quartiere romano di Primavalle uccisee poi si disfò del cadavere abbandonandolo dentro un carrello della spesa, davanti ad alcuni cassonetti per i rifiuti. Il pm della procura per i minorenni di Roma aveva sollecitato per l'allora 17enne unaa 30 anni, che per la scelta del rito abbreviato scendono a 20 anni. A parlare dopo la sentenza è stata Daniela Bertoneri, la madre di, dopo la lettura della sentenza del tribunale per i Minorenni di Roma: "Con questa sentenza riusciamo un pochino a dare. È la prima volta che un minore prende 20 anni, ma se li merita tutti.