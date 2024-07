Aiuto salvami ma il compagno la ignora Marta Maria Ohryzko poteva essere salvata

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 32 anni, ucraina, è stata ritrovata senza vita domenica mattina in un’area rurale dell’isola d’Ischia, in un dirupo non molto distante dalla roulotte dove abitava con il, Ilia Batrakov, un uomo russo di 41 anni. La donna sarebbe caduta da sola, percorrendo la stradina di campagna a lei molto familiare, vicino a dove abitava, e ha chiestosolamente al suo, con telefonate e messaggi su Whatsapp, nonostante il dolore per le ferite riportate: “, sono caduta”. Ilia Batrakov, però, hato le richieste d’della donna, compresa una telefonata della durata di 5 minuti, come riporta Repubblica, perché, come ha detto lui stesso agli inquirenti riguardo a quelle lunghe ore in cui la compagna soffriva in quella scarpata, era “stanco” dei comportamenti della donna.