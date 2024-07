Affare Osimhen il Psg fa cassa | trattativa verso la chiusura

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il calciatore nigeriano è sempre più vicino alla cessione. Emergono le prime cifre e unafavorisce l’addio. Sono ore decisive per il futuro di Victor. L’attaccante nigeriano del Napoli è stato suo malgrado uno dei protagonisti del ritiro di Dimaro. L’azzurro ha lavorato con la squadra ma non ha preso parte al primo test amichevole e intanto sono incombenti i rumors di calciomercato sul suo futuro. Nelle ultime settimane si era parlato addirittura di una possibile permanenza in azzurro del calciatore, tesi smentita in parte sia da Conte che dalla società ed ora – a poche settimane dall’inizio del mercato – l’addio appare sempre più probabile. Come riporta Radio Punto Nuovo Victorè sempre più vicino al Psg, le parti sarebbero vicine ad un accordo per una cifra vicina ai 100-105 milioni di euro.