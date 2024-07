Ventimiglia il video della vergogna Camionista scopre giovani migranti E le fa scendere a colpi di cinghia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)(Imperia) "Vite, vite, vite". Ma non fa in tempo a sfuggire allata sulla schiena, la ragazzina magrolina saltata giù dal rimorchio. Urla incollerito ilfrancese che ha scoperto una dozzina dinascosti a bordo del suo tir. Calzoncini corti, ciabatte e maglietta, un qualche tipo didalle estremità brillanti che pende dalla mano destra, con la sinistra descrive ad ampi cenni le adirate esortazioni rivolte a chi sta all’interno. Dopo un po’ si affacciano intimorite altre due ragazze. La prima scende titubante. Altrata. La seconda si ritrae. Parcheggio dei camionfrontiera di, confine sempre assiepato disbarcati in Italia che cercano di raggiungere famiglie e lavoro oltralpe. Qualcuno riprende la scena da lontano con un telefonino. Cerca di zoomare. L’immagine si sgrana, l’audio è confuso.