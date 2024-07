Scomparso a Borgo Panigale l’appello del figlio | Non è uno scherzo aiutateci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Bologna, 16 luglio 2024 – Non c’è traccia, almeno per il momento, di Bruno Gallerani, l’anziano di 84 annila sera del 14 luglio da. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato visto l’ultima volta nella tarda serata di domenica scorsa, intorno alle 22, poco lontano da casa. Poi di lui non si è più saputo niente. Le ricerche stanno continuando senza sosta, impegnati gli uomini della Croce Rossa di Bologna, in appoggio ai vigili del fuoco con unità cinofile e gli operatori della Cri di Reggio Emilia. Nella serata di ieri, i ricercatori hanno scandagliato un raggio di 600 metri per quanto riguarda l’area urbana, estendendo le operazioni fini a due chilometri nelle aree verdi. Sulla pagina Facebook del quartiere, sono tanti gli utenti preoccupati per la scomparsa dell’anziano, molto conosciuto a