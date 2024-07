Rugby Italia pronta a sfidare il Giappone Page-Relo | Cresciuti in fisicità vogliamo mettere in campo i progressi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) L’Italè arrivata in, dove domenica 21 luglio alle 7.05ne affronterà i padroni di casa nel terzo e ultimo impegno del Summer Tour 2024. Dopo la vittoria per 14-36 su Tonga, gli Azzurri sono entrati in contatto con la culturase e da domani saranno impegnati suldell’Urayasu D-Rocks per una due giorni di allenamenti trae palestra. A pochi giorni dal match ha parlato Martin, mediano di mischia della nazionale azzurra e di Lione, che ha sottolineato le difficoltà della sfida aisi. I nipponici sono reduci dalla sconfitta con la Georgia. “Avranno grande voglia di rivincita, non credo che abbiano perso fiducia nei propri mezzi con la sconfitta – spiega– Noi contro Tonga siamo migliorati nellae credo che questo sia stato uno dei principali punti a nostro favore.