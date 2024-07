Ritiro Napoli a Dimaro squadra stremata dai giri di campo | Osimhen si è allenato in gruppo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 16 luglio 2024) Il giocatore nigerianoaffronta la stanchezza insieme allain vista del prossimo match contro l’Anaune Val di Non., Italia – Oggi, durante la seduta mattutina di allenamento del, è stato possibile vedere rientrare ine lavorare insieme alanche Victor. Il giocatore nigeriano si è unito agli allenamenti collettivi dopo aver lavorato individualmente ieri per recuperare da un affaticamento. Questo è stato il sesto giorno consecutivo di allenamenti intensi per laguidata da Antonio Conte. I giocatori hanno affrontato numerosidi, un’indicazione chiara della rigorosa preparazione atletica voluta dal mister. Le fatiche dell’allenamento hanno portato alcuni giocatori a stendersi esausti sul prato verde dello stadio comunale di Carciato.