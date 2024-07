Pronto all’addio affare low cost | colpo Juve dal Barcellona

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 16 luglio 2024) Calciomercatontus, non è ritenuto centrale nel progettoche ne valuta l’addio.low-per i bianconeri Dopo aver piazzato ufficialmente tredi mercato, lantus adesso sta cercando di piazzare qualchein uscita e soprattutto sta cercando di capire chi prendere, dopo aver perso Calafiori che sembra destinato all’Arsenal. Giuntoli (Lapresse) – Ilveggente.itCristiano Giuntoli, secondo le informazioni che stanno arrivando negli ultimi giorni, ha in mente di regalare a Thiago Motta un altro giocatore del Nizza dopo Thuram: parliamo di Todibo, per il quale però la richiesta è di 40 milioni di euro. Eccessiva per le casse bianconere, in questo momento, che prima devono cercare di piazzare Soulé o Chiesa, e poi si potrebbero presentare con una bella offerta. Insomma, dentro la Continassa, questi, sono giorni di valutazione.