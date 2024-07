Papu Gomez | Non vedo l’ora di tornare a giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) “Sto lottando per la mia situazione (la squalifica di 2 anni per doping, ndr) e nondi. Il Monza è una grande realtà con gente importante e competente come ‘el señor’ Galliani. Ha fatto un gran campionato con Palladino e adesso è arrivato mister Nesta per fare ancora bene e vivere un campionato di soddisfazione”. Lo ha detto l’ex Atalanta e Monza,, presente in Sardegna per assistere al Fip Platinum Padel. Il, che in carriera ha giocato col Siviglia, ha offerto un suo commento sul momento della Spagna, che ha dominato l’Europeo di calcio: “Credo che dipenda dalla cultura sportiva, dalla capacità di organizzare scuole attrezzate per i ragazzini. Però io i talenti lianche qui in Italia, magari bisognerebbe aiutarli di più a crescere”.: “Nondi” SportFace.