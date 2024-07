Panna cotta al cioccolato

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 16 luglio 2024) Lalaè una versione ancora più golosa del classico dolce al cucchiaio. Soda e compatta, ma scioglievolissima e fresca, solitamente viene preparata con lae poi guarnita con un top a piacere: frutti di bosco, caramello o. In questo caso, ilrientra però tra gli ingredienti veri e propri della ricetta e aggiunge gusto e sapore dall’interno. Al solo suo apparire in tavola, salirà l’acquolina a grandi e piccini. Realizziamola con largo anticipo, se il procedimento è semplice e piuttosto veloce, altro è il discorso per quanto riguarda la sua finalizzazione. Occorre, infatti, lasciarla rassodare per oltre 5 ore in frigorifero prima di poterla gustare. Una volta pronta, si conserva per 3 giorni in frigorifero, ben protetta dalla pellicola alimentare.