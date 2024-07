Notte Rosa ’pallida’ | Sempre meno gente eventi di alto profilo per rilanciarla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Spente le luci del capodanno dell’estate, si apre la discussione sul futuro della. C’è chi la considera ancora un evento valido, c’è chi la critica, mentre i più vorrebbero cambiarla, per dare alla manifestazione uno spessore più turistico eda presenze mordi e fuggi. Alfonso Maini dell’Hotel Lalla Beauty & Relax è tra gli operatori turistici che vogliono mantenere l’evento, ma cambiando il periodo e strizzando l’occhio all’amico Friz: "Laa mio avviso va rivista, ma si deve mantenere; è un momento di promozione per far vedere una riviera viva e deve servire anche a destagionalizzare, quindi sarebbe meglio pensarla a maggio o in giugno, cercando di individuare un pubblico di turisti "veri", con un programma più intenso e non soltanto fatto di esibizioni canore, ma anche con iniziative culturali di più largo respiro.