Movida il caso dei balli proibiti | Feste in spiaggia | trovate il modo

(Di martedì 16 luglio 2024) "a Pesaro, quando la pezza è peggio del buco. Ascoltare le non soluzioni del sindaco Andrea Biancani è avvilente". Il commento è di Antonio Bartolomei, consigliere comunale eletto nelle fila dell’opposizione con i voti di una lista civica a trazione under 35. "Per noi, che vogliamo portare la voce dei giovani in Consiglio comunale la questione del divertimento, attrattivo e sicuro, dal momento che evita pericolose trasferte in Romagna, è importante – osserva Bartolomei –. A fronte del dibattito di questi giorni, mi chiedo se veramente si pensa che in una città balneare e turistica come la nostra sia possibile continuare a demonizzare il divertimento ine sul lungomare. Vorrei sapere se e come la giunta risponderà alla comprensibile esigenza di poter organizzare una festa, anche danzante, inrispettando le regole".