Loredana Bertè a Taylor Swift | Quella canzone è mia deve saperlo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 luglio 2024): “è mia,rivendica la “maternità” di Sei bellissima, il brano che tutto lo stadio Giuseppe Meazza di Milano ha cantato adurante il concerto che la cantante statunitense ha tenuto a San Siro. Tra i momenti più iconici del concerto, infatti, c’è senza dubbio quello in cui tutto il pubblico milanese ha intonato Sei bellissima con la stessache ha momentaneamente interrotto la sua esibizione per ringraziare i suoi fan: “Grazie, wow, nessuno è mai stato così carino con me in tutta la mia vita”. raga ma come si superascioccata davanti al “sei bellissima” e il casino di noi italiani dai pic.twitter.