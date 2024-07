Lautaro Martinez contro Morata un derby mondiale | tam-tam a Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il centravanti campione d'Europa e quello campione d'America, saranno gli uomini copertina del prossimodi. Susiamo sicuri, l'Inter gli ha rinnovato il contratto fino al 2029. Per quanto riguarda, invece, attendiamo solo l'annuncio ufficiale. Lo spagnolo parlerà in prima persona al presidente dell'Atletico Madrid e gli comunicherà la volontà di trasferirsi al Milan. I rossoneri pagheranno la clausola da 13 milioni di euro e probabilmente tra domani e giovedì faranno sostenere al calciatore le rituali visite mediche che precedono la firma del contratto, in questo caso quadriennale, a 5 milioni di euro a stagione fino al 2028. Questione di fuso orario, mentresollevava già al cielo la Coppa, la quarta, che consentiva alla Spagna di superare la Germania nella classifica delle nazionali più vincenti del torneo,viveva l'agitazione del pre gara.