Interventi del Consorzio di Bonifica per il ripristino dei corsi d’acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) La collina, ferita dagli eventi alluvionali del maggio 2023, è ancora alle prese con la ricostruzione. Diversisono eseguiti daldidella Romagna Occidentale a partire dalla realizzazione dididel reticolo idrografico minore. Sono in corso cantieri per 8 milioni di euro, e al termine del programma (durata 18 mesi) si potrà operare su circa 200 rii nel territorio nei comuni di Modigliana, Tredozio, Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio, Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio. Sempre con la stessa ordinanza, ilsi sta occupando anche deldegli acquedotti rurali. Complessivamente saranno realizzati 45 cantieri su altrettanti acquedotti localizzati nei comuni di Modigliana, Tredozio, Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio per 3,2 milioni euro.