Francia nel caos stasera le dimissioni di Attal Sinistra spaccata e Macron in perenne riflessione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Laè nel. Il presidente francese, Emmanuel, accetterà ledel primo ministro, Gabriel“entro questa sera”. Lo riportano i media transalpini al termine del primo consiglio dei ministri dopo le elezioni legislative.sarà incaricato del disbrigo degli affari correnti. Ma il punto politico è la frattura all’interno dellae del Fronte popolare. Melènchon boccia Tubiana La France insoumise(il partito di Melènchon) boccia la proposta avanzata da socialisti, comunisti ed ecologisti di indicare Laurence Tubiana come candidata primo ministro per il Nuovo Fronte Popolare. Secondo LFI le posizioni politiche di Tubiana sono troppo vicine a quelle di Emmanuele come tale non può portare avanti il programma della coalizione di